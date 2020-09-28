LİBYA KONUSUNU TEK TEK ANLATMIŞ

İddianamede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli şüpheli Erdal Baran'ın suç tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1. Tatkik Elektronik Harp Tugayı'nda Astsubay Kıdemli Başçavuş olarak görev yaptığı yer aldı. Baran'ın Oda Tv'ci Müyesser Yıldız ile TELE 1'ci İsmail Zeki Dükel'e bilgi aktardığı, bu bilgilerin ise kısa süre içerisinde haber yapıldığının tespit edildiği yer aldı.

Baran'ın özellikle Suriye ve Libya'ya yönelik olarak TSK tarafından büyük bir gizlilik içerisinde yürütülen askeri harekâtların öncesi veya sonrasında elde ettiği bilgileri şüphelilere vakit kaybetmeksizin servis ettiğine ilişkin tapelere de yer verildi.



İddianamede, şüpheli Erdal Baran ve Müyesser Uğur Yıldız'ın görüşme tapeleri yaklaşık yüz sayfalık bölümde ayrıntılı olarak yer aldı.