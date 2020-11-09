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    • 09.11.2020 17:12
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    firması? Koronavirüs aşısı bulan ?

    ? ? Koronavirüs aşısı bulduğunu açıklayan ve yüzde 90 oranında koruma sağladığını belirten Pfizer firması dünya gündemini sarstı. ABD borsası yükselişe geçerken Pfizer hangi ülkenin sorusuna da yanıt aranmaya başlandı.

    Pfizer hangi ülkenin firması? Koronavirüs aşısı bulan Pfizer sahibi kimdir?

    Pfizer hangi ülkenin? Koronavirüs aşısı bulduğunu duyuran Pfizer sahibi kimdir? Geniş örneklem grubunda yapılan çalışmalarda Pfizer'in geliştirdiği aşının kovid-19'a karşı yüzde 90 etkili olduğu tespit edildi. Dünya borsalarına olumlu etki eden haberin ardından Pfizer hangi ülkenin sorusu gündem oldu.

    PFIZER HANGİ ÜLKENİN?

    "Pfizer, yıllık 53,6 milyar dolarlık geliri ile dünya ilaç şirketleri arasında ilk sıralarda yer alıyor."

    Bugün dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biri olarak konumlanan Pfizer, 63 yıldır Türkiye'ye yatırım yapıyor, 1000'e yakın çalışanı ile Türk tıbbına sunduğu 100'den fazla ürün formunun yüzde 75'ini Türkiye'de üretiyor.

    Pfizer Inc.

    Kuruluş: 1849, Amerika

    175 ülkede yaklaşık 100.000 çalışan

    Tüm dünyada 2018 yılı itibariyle 100'ü aşkın Ar-Ge projesi

    15 farklı tedavi alanında geniş ve çeşitlendirilmiş global ürün portföyü

    Beşeri ilaçlar, aşılar, sağlık ürünleri ve biyoteknoloji alanlarında faaliyet gösteren, dünya ilaç şirketleri arasında ilk sıralarda yer alan bir sağlık şirketi

    Her yıl Ar-Ge'ye 8 milyar dolar yatırım

    Merkezi sinir sistemi, kardiyovasküler ve metabolik hastalıklar, ağrı, inflamasyon, immünoloji, nadir hastalıklar, biyobenzerler, onkoloji ve aşı gibi önemli tedavi alanlarında hastalara yeni çözümler sunacak, güçlü Ar-Ge projeleri

    Dünya çapında 58 üretim tesisi

    600'ü aşkın ilaç ve aşı

    Pfizer Türkiye

    Kuruluş: 1957

    1000'e yakın çalışan

    Türk tıbbının hizmetine sunulan farklı tedavi alanlarında 90'dan fazla ürün

    Yıllar içinde geliştirdiğimiz üretim kapasitesi ve devam eden ürün transferlerimizin de tamamlanması ile birlikte aşı dahil ürünlerimizin hacim bazında yüzde 90'ını, değer bazında ise yüzde 64'ünü yerli üretiyor olacağız. Şu anda ise ürünlerimizin yüzde 75'ini yerli üretiyoruz.

    2 Milyar TL'nin üzerindeki ciro ile Türkiye'nin 3. büyük ilaç şirketi

    Lider okulu Pfizer Türkiye - Bugüne kadar yurtdışı operasyonlarda görevlendirilmiş 70'den fazla üst düzey Türk yönetici, halihazırda uluslararası Pfizer'lerde başarıyla görevlerini sürdüren 40'ın üzerinde yönetici

    Eğitim ve sağlık odaklı sosyal sorumluluk projelerine 15 yıl içinde 8,5 milyon TL'nin üzerinde nakdi katkı ve ilaç desteği

    PFIZER SAHİBİ KİMDİR?

    Pfizer Anonim Şirketi, dünyanın önde ilaç şirketlerinden biridir. Dünya ve Türkiye ilaç sektörünün önde gelen firmalardandır. Charles Pfizer ve Charles Erhart adlı kuzenler tarafından 1849 yılında kurulmuş olup; hâlâ etkinliğini sürdürmektedir.
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    Haberler Güncel Pfizer hangi ülkenin firması? Koronavirüs aşısı bulan Pfizer sahibi kimdir?