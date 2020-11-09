Pfizer hangi ülkenin firması? Koronavirüs aşısı bulan Pfizer sahibi kimdir?

Pfizer hangi ülkenin? Koronavirüs aşısı bulduğunu duyuran Pfizer sahibi kimdir? Geniş örneklem grubunda yapılan çalışmalarda Pfizer'in geliştirdiği aşının kovid-19'a karşı yüzde 90 etkili olduğu tespit edildi. Dünya borsalarına olumlu etki eden haberin ardından Pfizer hangi ülkenin sorusu gündem oldu.
PFIZER HANGİ ÜLKENİN?
"Pfizer, yıllık 53,6 milyar dolarlık geliri ile dünya ilaç şirketleri arasında ilk sıralarda yer alıyor."
Bugün dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biri olarak konumlanan Pfizer, 63 yıldır Türkiye'ye yatırım yapıyor, 1000'e yakın çalışanı ile Türk tıbbına sunduğu 100'den fazla ürün formunun yüzde 75'ini Türkiye'de üretiyor.
Pfizer Inc.
Kuruluş: 1849, Amerika
175 ülkede yaklaşık 100.000 çalışan
Tüm dünyada 2018 yılı itibariyle 100'ü aşkın Ar-Ge projesi
15 farklı tedavi alanında geniş ve çeşitlendirilmiş global ürün portföyü
Beşeri ilaçlar, aşılar, sağlık ürünleri ve biyoteknoloji alanlarında faaliyet gösteren, dünya ilaç şirketleri arasında ilk sıralarda yer alan bir sağlık şirketi
Her yıl Ar-Ge'ye 8 milyar dolar yatırım
Merkezi sinir sistemi, kardiyovasküler ve metabolik hastalıklar, ağrı, inflamasyon, immünoloji, nadir hastalıklar, biyobenzerler, onkoloji ve aşı gibi önemli tedavi alanlarında hastalara yeni çözümler sunacak, güçlü Ar-Ge projeleri
Dünya çapında 58 üretim tesisi
600'ü aşkın ilaç ve aşı
Pfizer Türkiye
Kuruluş: 1957
1000'e yakın çalışan
Türk tıbbının hizmetine sunulan farklı tedavi alanlarında 90'dan fazla ürün
Yıllar içinde geliştirdiğimiz üretim kapasitesi ve devam eden ürün transferlerimizin de tamamlanması ile birlikte aşı dahil ürünlerimizin hacim bazında yüzde 90'ını, değer bazında ise yüzde 64'ünü yerli üretiyor olacağız. Şu anda ise ürünlerimizin yüzde 75'ini yerli üretiyoruz.
2 Milyar TL'nin üzerindeki ciro ile Türkiye'nin 3. büyük ilaç şirketi
Lider okulu Pfizer Türkiye - Bugüne kadar yurtdışı operasyonlarda görevlendirilmiş 70'den fazla üst düzey Türk yönetici, halihazırda uluslararası Pfizer'lerde başarıyla görevlerini sürdüren 40'ın üzerinde yönetici
Eğitim ve sağlık odaklı sosyal sorumluluk projelerine 15 yıl içinde 8,5 milyon TL'nin üzerinde nakdi katkı ve ilaç desteği
PFIZER SAHİBİ KİMDİR?
Pfizer Anonim Şirketi, dünyanın önde ilaç şirketlerinden biridir. Dünya ve Türkiye ilaç sektörünün önde gelen firmalardandır. Charles Pfizer ve Charles Erhart adlı kuzenler tarafından 1849 yılında kurulmuş olup; hâlâ etkinliğini sürdürmektedir.