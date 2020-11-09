Pfizer hangi ülkenin firması? Koronavirüs aşısı bulan Pfizer sahibi kimdir?

Pfizer Türkiye

Kuruluş: 1957

1000'e yakın çalışan

Türk tıbbının hizmetine sunulan farklı tedavi alanlarında 90'dan fazla ürün

Yıllar içinde geliştirdiğimiz üretim kapasitesi ve devam eden ürün transferlerimizin de tamamlanması ile birlikte aşı dahil ürünlerimizin hacim bazında yüzde 90'ını, değer bazında ise yüzde 64'ünü yerli üretiyor olacağız. Şu anda ise ürünlerimizin yüzde 75'ini yerli üretiyoruz.

2 Milyar TL'nin üzerindeki ciro ile Türkiye'nin 3. büyük ilaç şirketi

Lider okulu Pfizer Türkiye - Bugüne kadar yurtdışı operasyonlarda görevlendirilmiş 70'den fazla üst düzey Türk yönetici, halihazırda uluslararası Pfizer'lerde başarıyla görevlerini sürdüren 40'ın üzerinde yönetici

Eğitim ve sağlık odaklı sosyal sorumluluk projelerine 15 yıl içinde 8,5 milyon TL'nin üzerinde nakdi katkı ve ilaç desteği

PFIZER SAHİBİ KİMDİR?

Pfizer Anonim Şirketi, dünyanın önde ilaç şirketlerinden biridir. Dünya ve Türkiye ilaç sektörünün önde gelen firmalardandır. Charles Pfizer ve Charles Erhart adlı kuzenler tarafından 1849 yılında kurulmuş olup; hâlâ etkinliğini sürdürmektedir.