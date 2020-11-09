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    • 09.11.2020 14:25
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    'nde 17 yıldır bulunan dev sökülmeye başlandı

    Ayasofyca Camii'ne 1993 yılında ana kubbe onarımı için kurulan 2010 yılında kaldırılan ancak 2013'te tekrar kurulan büyük sökülmeye başlandı. İskelenin sökülmesiyle "Serafim Melekeri"nden biri de görülmeye başlandı.

    DHA
    Ayasofya'dan güzel haber! 17 yıl sonra kalkıyor

    Uzun yıllar müze olarak kullanılan ve 86 yıl sonra, 24 Temmuz'da ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bulunan dev iskele sökülüyor.

    1993'te ana kubbe onarımı için kurulup 17 yıl kullanılan iskele İstanbul'un 2010 yılında Kültür Başkenti olması üzerine bakanlık talimatıyla kaldırılmıştı. Ancak dev iskele, 3 yıl sonra yeniden kuruldu.

    2013'TEN BERİ AYASOFYA'DA
    Bu defa iç duvarların onarımı için kurulan iskeleler, proje süresi 650 gün olmasına rağmen 2013'ten bu yana Ayasofya'da varlığını sürdürüyordu. İskelenin sökülmesi için, camide çalışmalar başladı.

    İşçiler iskeleyi üst kısımdan başlayarak yavaş yavaş söküyor. Camide bir yandan da ziyaret ve ibadet sürüyor.

    "SERAFiM MELEKLERİ"NDEN BİRİ DE GÖRÜLMEYE BAŞLANDI
    Öte yandan iskelenin bir kısmının sökülmesi ile birlikte, uzun yıllardır dev iskelelerin kapattığı 'Serafim Melekleri'nden biri de görülmeye başlandı.
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