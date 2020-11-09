2013'TEN BERİ AYASOFYA'DA

Bu defa iç duvarların onarımı için kurulan iskeleler, proje süresi 650 gün olmasına rağmen 2013'ten bu yana Ayasofya'da varlığını sürdürüyordu. İskelenin sökülmesi için, camide çalışmalar başladı.