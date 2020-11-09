Milli Piyango 9 Kasım çekiliş sonuçları! Milli Piyango sonuç sorgulama sıralı tam liste!

Oyuncularımız Milli Piyango Online hesaplarına yüklenen ikramiyeleri, online platformlarımız üzerinden Bankaya Para Çekme işlemi ile banka hesaplarına transfer edebilirler.

İkramiye kazanan oyuncularımız online platformlarımızdan birine giriş yaptıktan sonra Hesabım>Para Çekme menüsü altından ikramiyelerini çekmek istedikleri Banka'nın IBAN numarasını ve çekmek istedikleri tutarı girerek ikramiyelerini banka hesaplarına çekme talimatı verebilirler. İkramiye ödemeleri en fazla 5 gün içerisinde oyuncularımızın banka hesaplarına yapılmaktadır.

Bayi'lerimiz üzerinden satın alınan veya terminalden oynanan biletlerin ikramiye ödemelerine dair detaylar ise aşağıdaki gibidir;

5.000 TL'ye kadar olan ikramiyeler

5.000 TL'ye kadar olan ikramiye Ödemelerini Bayilerimizden alabilirsiniz.

5.000 TL üzeri ikramiyeler

5.000,01 TL ile 100.000,00 TL arasındaki İkramiye Ödemeleri'nizi Türkiye Halk Bankası'nın 81 ilde yetkilendirilmiş aşağıda listelenen 100 adet Şubesi'nden ve Kıbrıs'ta yetkilendirilmiş 1 Şubesi'nden alabilirsiniz. Bu ödemelerin bankadan yapılabilmesi için herhangi bir bayiden "ikramiye bileti" alınması gerekmektedir.

Çoklu çekiliş seçeneği ile oynanmış biletlerin ikramiye tahsili için ilgili çekilişlerin tamamının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.