Milli Piyango 9 Kasım çekiliş sonuçları! Milli Piyango sonuç sorgulama sıralı tam liste!

Milli Piyango çekiliş sonuçları 9 Kasım günü merak ediliyor. Milli Piyango çekilişleri her ay toplamda 3 kez yapılıyor. Ayın 9, 19 ve 29. günlerinde yapılan çekilişler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 9 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango sonuç sorgulama sıralı tam listeye haberimizden ulaşabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO 9 KASIM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!
Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam liste henüz yayınlanmadı. Sonuçların akşam saatlerinde yayınlanması bekleniyor. MPİ çekiliş sonuçları açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
İKRAMİYE ÖDEME NOKTALARI NELERDİR?
Millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden oynanan oyunlardan kazanılan ikramiye ödemeleri, oyuncuların Milli Piyango Online hesaplarına otomatik olarak yüklenmektedir.
Oyuncularımız Milli Piyango Online hesaplarına yüklenen ikramiyeleri, online platformlarımız üzerinden Bankaya Para Çekme işlemi ile banka hesaplarına transfer edebilirler.
İkramiye kazanan oyuncularımız online platformlarımızdan birine giriş yaptıktan sonra Hesabım>Para Çekme menüsü altından ikramiyelerini çekmek istedikleri Banka'nın IBAN numarasını ve çekmek istedikleri tutarı girerek ikramiyelerini banka hesaplarına çekme talimatı verebilirler. İkramiye ödemeleri en fazla 5 gün içerisinde oyuncularımızın banka hesaplarına yapılmaktadır.
Bayi'lerimiz üzerinden satın alınan veya terminalden oynanan biletlerin ikramiye ödemelerine dair detaylar ise aşağıdaki gibidir;
5.000 TL'ye kadar olan ikramiyeler
5.000 TL'ye kadar olan ikramiye Ödemelerini Bayilerimizden alabilirsiniz.
5.000 TL üzeri ikramiyeler
5.000,01 TL ile 100.000,00 TL arasındaki İkramiye Ödemeleri'nizi Türkiye Halk Bankası'nın 81 ilde yetkilendirilmiş aşağıda listelenen 100 adet Şubesi'nden ve Kıbrıs'ta yetkilendirilmiş 1 Şubesi'nden alabilirsiniz. Bu ödemelerin bankadan yapılabilmesi için herhangi bir bayiden "ikramiye bileti" alınması gerekmektedir.
Çoklu çekiliş seçeneği ile oynanmış biletlerin ikramiye tahsili için ilgili çekilişlerin tamamının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
100.000 TL üzerindeki ikramiyeler
100.000 TL üzerindeki ikramiyeleri yalnızca Türkiye Halk Bankası İstanbul Levent Şubesinden 09:00 - 12:00 saatleri arasında alabilirsiniz. 100.000 TL üzerindeki ödemeler için bayilerden "ikramiye bileti" alınmasına gerek yoktur.
Çoklu çekiliş seçeneği ile oynanmış biletlerin ikramiye tahsili için ilgili çekilişlerin tamamının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
NOT: Yukarıdaki limitler, Milli Piyango İdaresinin, geçmiş döneme ait, Sayısal Oyun İkramiyeleri ve terminalden alınan Milli Piyango biletlerine ait ikramiyeleri için de geçerlidir.