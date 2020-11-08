Erkan Akçay; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "ABD'nin Başkanlık seçimleri elbette hem ülkemizi hem de bütün dünyayı yakından etkileme kapasitesi taşımaktadır. Ancak Biden'den daha çok Biden'ci, Trump'tan daha çok Trump'çı olmak yanlıştır, marazidir, icazetli ve ipotekli bir kafanın çelişkisidir" ifadelerini paylaştı ve "Nokta" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: JOE BİDEN VE YARDIMCISI KAMALA HARRİS'I TEBRİK EDERİM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etmişti.