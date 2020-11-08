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    • 08.11.2020 17:56
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    , ? Azerbaycan’ın kenti neden önemli?

    Gündemde büyük etki yaratan Ermenistan işgalinden kurtarılan , ? Ermanistan tarafından 1992 yılından bu yana işgal altından tutulan Azerbaycan’ın kenti Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından geri alındı ve tam 28 yıl sonra büyük bir sevinç yaşandı. Bu gelişme üzerine kent ile ilgili bilgiler de merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki Azerbaycan’ın Şuşa kenti neden önemli? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Şuşa neresi, haritadaki konumu nedir? Azerbaycan’ın Şuşa kenti neden önemli?

    Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip olan Azerbaycan'ın Şuşa kenti işgalden kurtarıldı ve halk sevince boğuldu. Şuşa kentinin nerede olduğu ve önemine dair bilgiler de merak edilerek araştırılmaya başlandı. Şuşa neresi, haritadaki konumu nedir? Azerbaycan'ın Şuşa kenti neden önemli? Sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

    ŞUŞA'NIN ÖNEMİ NEDİR?

    Bu günün Azerbaycan tarihinde önemli bir gün olarak kalacağını vurgulayan Aliyev, "Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak." dedi.
    Şuşa, Ermenistan tarafından 8 Mayıs 1992'de işgal edilmişti.

    1752'de Karabağ hanı Penahali han tarafından kurulan Şuşa, hem çok sayıda tarihi anıta sahip olduğu için hem de çok sayıda seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması dolayısıyla sadece Şuşalılar için değil, tüm Azerbaycanlılar için önemli bir kent. Şuşa, Ermenistan tarafından 8 Mayıs 1992'de işgal edilmişti. 1752'de Karabağ hanı Penahali han tarafından kurulan Şuşa, hem çok sayıda tarihi anıta sahip olduğu için hem de çok sayıda seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması dolayısıyla sadece Şuşalılar için değil, tüm Azerbaycanlılar için önemli bir kent. Şuşa, Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olan bir şehir olmanın yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ne giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyor.
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