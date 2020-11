"Bir yazının birincisi, ikincisi, üçüncüsü diye başlayan cümleleri yanlış olunca, diğer cümleleri de yanlış olacak diye bir şey yok ama, milyonlarca okuyucusu olan birinin böyle çalakalem tarih yazmaya soyunması en hafifinden sorumsuzluk."

ERDOĞAN: "DEPREMDE 33 BİN VATANDAŞIMIZ RAHMETLİ OLMUŞTU. ŞU ANDA CHP SÖZCÜSÜNÜN DEDESİ DE O ZAMAN İÇİŞLERİ BAKANIYDI"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Kasım 2020 partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan her felaketin Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu ve her an yeni sarsıntılarla karşılaşılabileceğini hatırlattığını dile getirdi.

Erdoğan, ülkede bu konudaki miladın 1999 depremi olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"En yakını olarak 1999'u söylüyorum. Yoksa bu işin çok daha gerisi var. Erzincan depremi, Erzurum depremi, Çaldıran, Iğdır, Lice, Bingöl, Gediz.. Bunlar çok daha önceleri. Erzincan depreminde 33 bin vatandaşımız rahmetli olmuştu. Şu anda CHP sözcüsünün dedesi de o zaman İçişleri Bakanıydı. 33 bin vatandaşımız o zaman ebediyete irtihal ettiler. Kalkıp da şöyle geriye bakıp neler olmuş bunu sorgulama hassasiyetini göstermeyen bu zihniyet şimdi kalkıyor bu yalan yanlış ifadeleri kullanabiliyor. Büyük Marmara Depremi'nin ardından başlanan mevzuat düzenlemelerini hükümetlerimiz döneminde geliştirerek sürdürdük. Farklı kurumlara dağılmış imkan ve yetkileri bir araya getirerek her depremde en ön safta yer alan AFAD'ı biz kurduk. Niye? İstedik ki bütün bu STK'leri bir araya getirelim ve buralarda, etki alanlarında bir zafiyet oluşmasın."