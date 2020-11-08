HER HASTAYA ASPİRİN VERİLMEZ

'Peki Aspirin bu işin neresinde?' Prof. Dr. Küçükardalı evde takip edilen hastalarda da benzer bir pıhtılaşma sorunu yaşanabileceğini ve Aspirin'in de tam da bu noktada devreye girdiğini belirterek şöyle devam ediyor: "Genelde evdeki hastalarımıza, tabii ki D-Dimer testi sonucuna göre, mide ile alakalı bir hastalığı yoksa, günde 1 kez olmak şartıyla, 80- 300 mg arasında Aspirin kullanmasını öneriyoruz. Bir kez daha altını çizelim! Aspirin, koronavirüsten korunmak için değil pıhtılaşmayı önlemek adına virüs pozitif hastalar tarafından, doktor gözetiminde alınabilir. Hastalarımıza dışkıda kan, siyahlaşma görülmesi halinde ise acil olarak doktora haber vermeleri gerektiğini tembihliyoruz."

KONTROLSÜZ BÜYÜK RİSK

Kontrolsüz Aspirin kullanımının mide, bağırsak, beyin kanamaları başta olmak üzere birçok başka rahatsızlığı da tetikleyebileceğini belirten Prof. Dr. Küçükardalı "Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için insanlar uzun süre Aspirin kullandılar. Ancak şu da bir gerçek ki Aspirin aynı zamanda kanama riskini de arttırıyor. Günümüzde hâlâ birçok kişi kolay ulaşılabilir ve ucuz olmasından ötürü hekime danışmadan Aspirin kullanmaya devam ediyor. Bu son derece yanlıştır! Kulaktan dolma bilgilerle, kontrolsüz aldığınız ilaçlar sizi bambaşka bir hastalığın pençesine sürükleyebilir" diyor.