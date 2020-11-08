AK Parti'den Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası ilk açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'ın Karabağ'da kontrolü sağlaması ile ilgili bir açıklama yaptı. Çelik, "Kardeş Azerbaycan'ın zaferi kutlu olsun. Şuşa zaferi hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı." dedi.

Kardeş Azerbaycan'ın zaferi kutlu olsun.

Şuşa zaferi hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz.



Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı.@AACanli — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 8, 2020