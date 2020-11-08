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    • 08.11.2020 12:31
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    'den 'ın zaferi sonrası ilk açıklama

    Son dakika haberine göre Sözcüsü , 'ın 'da kontrolü sağlaması ile ilgili bir açıklama yaptı. Çelik, "Kardeş Azerbaycan’ın zaferi kutlu olsun. Şuşa zaferi hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı." dedi.

    AK Parti'den Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası ilk açıklama

    Sözcüsü , 'ın 'da kontrolü sağlaması ile ilgili bir açıklama yaptı. Çelik, "Kardeş Azerbaycan'ın zaferi kutlu olsun. Şuşa zaferi hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı." dedi.

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    Haberler Güncel AK Parti'den Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası ilk açıklama