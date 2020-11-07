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Aspirin, koronavirüsü önlüyor mu? Testler başlatıldı

Aspirin koronavirüsü önlüyor mu? Bu konuda bir bulgu yok. Hatta hasta olunmadığı halde gereksiz ve aşırı aspirin kullanımının olası zararlarına dikkat çekiliyor. Ancak bir kişi koronavirüse yakalandığında acaba aspirin alması, işe yarayabilir mi? İşte İngiltere'de, bu soruya yanıt aranıyor. Deneysel bir çalışma başlatıldı. 2 bin koronavirüs hastasına günde 150 miligram aspirin verilecek ve sonuçlar takip edilecek.

07.11.2020 10:51 - Son Güncelleme: 07.11.2020 10:52
Aspirin, koronavirüsü önlüyor mu? Testler başlatıldı

Aspirin koronavirüsü önlüyor mu? Bu konuda bir bulgu yok.

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Aspirin, koronavirüsü önlüyor mu? Testler başlatıldı

Hatta hasta olunmadığı halde gereksiz ve aşırı aspirin kullanımının olası zararlarına dikkat çekiliyor.

Aspirin, koronavirüsü önlüyor mu? Testler başlatıldı

Ancak bir kişi koronavirüse yakalandığında acaba aspirin alması, işe yarayabilir mi?

Aspirin, koronavirüsü önlüyor mu? Testler başlatıldı

İşte İngiltere'de, bu soruya yanıt aranıyor. Deneysel bir çalışma başlatıldı.

Aspirin, koronavirüsü önlüyor mu? Testler başlatıldı

2 bin koronavirüs hastasına günde 150 miligram aspirin verilecek ve sonuçlar takip edilecek.

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