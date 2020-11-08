



'ÇOCUKLARDA PARMAKTA KIZARIKLIK VE ŞİŞLİK GÖRÜLEBİLİYOR'

Covid-19'da çocuklarda ateş ve öksürük gibi bulguların erişkinlere göre çok daha az görüldüğünü söyleyen Tezer, ancak çocuklar da beraberinde burun akıntısı, ishal, kas ağrıları ve burun tıkanıklığının da olabileceğini aktardı. Tezer, çocuklarda değişik cilt bulgularının da görüldüğünü söyleyerek, "Özellikle baş parmakta kızarıklık, şişlik gibi bulgularla değişik cilt bulguları ile gelebileceklerini de aklımızda tutmamız gerekiyor. Bunlar aslında bildiğimiz daha önceden de karşımıza çıkan semptomlar ama daha sık görmemiz sebebiyle yeni semptom gibi söyleyebiliriz. Tüm dünyada tüm total vakanın yüzde 1 ile 8'ini çocuk vakalar oluşturuyor. Ülkemizde de tüm total rakamın yüzde 8'ini çocuk vakalar oluşturuyor. Genel anlamda baktığımız zaman aslında yüzde 90 çocuk hastalığı hafif şekilde atlatıyor, yüzde 5'lik bir kısım ağır seyredebiliyor. Bunun da yüzde 1'inin altındakiler çok ağır yoğun bakım ihtiyacı gerektirecek şekilde seyrettiğini biliyoruz" diye konuştu.