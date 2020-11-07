

Hiç çivi kullanmadan yapılan cami, bin 200 yıldır sapasağlam ayakta.



İzmir'de bu manzara yaşanırken bin 200 yıl önce atalarımızın Tokat'ta yaptığı çivisiz cami, 'doğru ve sağlam yapının' kanıtıydı. 13. yüzyılda yapılan Malum Seyit Camisi, 8 asrı geride bıraktı. Tüm dünyadan üniversite öğrencileri tez için soluğu bu tarihi yapıda aldı.