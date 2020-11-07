Bayraklı'daki 6 bina, depremden saniyeler sonra yıkıldı. 114 kişi ölürken bin 35 kişi yaralandı. Geriye moloz yığınları kaldı.
Acının ve ihmalkarlığın kanıtı olan enkaz, Menemen'de araziye taşındı. Önlerinde ise bina adlarının yazıldığı tabelalar vardı.
34 KİŞİ ÖLDÜ
14 KİŞİ ÖLDÜ
32 KİŞİ ÖLDÜ
11 KİŞİ ÖLDÜ
ÇİVİSİ ÇIKTI
6.9'la sarsılan İzmir'de yanlış yapılar, 114 kişiyi hayattan kopardı. Tokat'ta bin 200 yıllık çivisiz camiyi görenler ise öz eleştiri yaptı: Atalarımızdan hiç ders almamışız.
İzmir, geçtiğimiz hafta 6.9 şiddetindeki depremle sarsıldı. Türkiye'nin yüreğini yakan olayda 114 kişi öldü, bin 53 kişi yaralandı. Suçlu bir kez daha yetersiz malzemeden yapılan binalardı. Yıkılan binalar hakkında aralarında müteahhitlerin bulunduğu 7 kişi tutuklandı.
Hiç çivi kullanmadan yapılan cami, bin 200 yıldır sapasağlam ayakta.
İzmir'de bu manzara yaşanırken bin 200 yıl önce atalarımızın Tokat'ta yaptığı çivisiz cami, 'doğru ve sağlam yapının' kanıtıydı. 13. yüzyılda yapılan Malum Seyit Camisi, 8 asrı geride bıraktı. Tüm dünyadan üniversite öğrencileri tez için soluğu bu tarihi yapıda aldı.