İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde en çok can kaybı yaşanan binanın çökme görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde görüldüğü üzere Rıza Bey apartmanı şiddetli deprem ardından kısa sürede yerle bir oluyor. Binadan bazı sakinlerin dışarı kaçtıkları görülüyor.
32 mesken ve 5 iş yeri olan Rıza Bey apartmanın çevresinde bulunan binalar yıkılmazken, binada yapılan ilk belirlemelerde yıkımın, binada kullanılan malzemeden kaynakladığı yönünde tespitler bulunuyor.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan ve çöken apartmanda yapılan kurtarma çalışmalarında 91 saat sonunda 3 yaşındaki Ayda Gezgin mucizevi şekilde sağ kurtarılmıştı.
Minik Ayda İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin'in eşi Fidan Gezgin'in evladıydı. Anne Fidan Gezgin ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.