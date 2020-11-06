SON DAKİKA: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı bazı kurumlara ait atama ve görevden alma ile Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına atama kararları, Resmi Gazete'de yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına Abdurrahman Haçkalı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Ertuğrul Çalışkan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına Muharrem Kiraz, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman İlter, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Hüseyin Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Tanju Özkaya atandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 7 il müdürlüğüne de yeni atamalar yapıldı.

Buna göre, Adana'ya Nevzat Özer, Antalya'ya Abdullah Çalışkan, Artvin'e Şentürk Ağırbaş, Aydın'a Ömer Turan, Bayburt'a Kemal Gümrükçü, Gümüşhane'ye Zekai İnan ve Karabük'e Galip Sökmen atandı.

GÖREVDEN ALMALAR

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, bazı kamu görevlileri de görevden alındı.

Buna göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mustafa Nuri Nuruan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı Abdurrahim Şenocak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Tarım ve Orman Bakanlığı 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bitlis İl Müdürü Emin Çakan görevden alındı.