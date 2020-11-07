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    • 07.11.2020 14:04
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    SON DAKİKA: 'da Kovid-19 önlemi: Eylem ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı

    Son dakika haberine göre, Valiliğince, gösteri yürüyüşü, oturma eylemi ve çadır kurma gibi etkinlikler, yeni tip le (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 15 gün süreyle yasaklandı.

    AA
    Konya'da Kovid-19 önlemi: 15 gün boyunca yasak

    Valiliğince, gösteri yürüyüşü, oturma eylemi ve çadır kurma gibi etkinlikler, yeni tip le (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 15 gün süreyle yasaklandı.

    İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, il sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, hak ve özgürlüklerin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve Kovid-19 salgınının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla yeni kararlar alındı.

    Bu kapsamda, il genelinde yapılacak gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, çadır kurma gibi etkinlikler, 8 Kasım saat 00.01'den 22 Kasım saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklandı.


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