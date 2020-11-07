Uğur Turgut kimdir, tutuklandı mı? Uğur Turgut ifadesi nasıl?

Uğur Turgut kimdir? Uğur Turgut tutuklandı mı? Uğur Turgut ifadesi nasıl? Konya'daki süt fabrikasındaki görüntüleri sosyal medyada infial yaratan Uğur Turgut tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatırken, süt tankı içerisinde banyo yapan Emre Sayar ve bu anları kayıt altına alıp sosyal medyada paylaşan Uğur Turgut gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

UĞUR TURGUT KİMDİR?

Konya'daki bir süt toplama merkezinde, çalışanlardan birinin süt tankerinin içerisinde banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşmasının banyo yapan Emre Sayar ve görüntüleri çekip sosyal medyada paylaşan Uğur Turgut adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan şüpheliler Uğur Turgut ve Emre Sayar tutuklandı.