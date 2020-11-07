Uğur Turgut kimdir, tutuklandı mı? Uğur Turgut ifadesi nasıl?

Uğur Turgut kimdir? Uğur Turgut tutuklandı mı? Uğur Turgut ifadesi nasıl? Konya'daki süt fabrikasındaki görüntüleri sosyal medyada infial yaratan Uğur Turgut tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatırken, süt tankı içerisinde banyo yapan Emre Sayar ve bu anları kayıt altına alıp sosyal medyada paylaşan Uğur Turgut gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
UĞUR TURGUT KİMDİR?
Konya'daki bir süt toplama merkezinde, çalışanlardan birinin süt tankerinin içerisinde banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşmasının banyo yapan Emre Sayar ve görüntüleri çekip sosyal medyada paylaşan Uğur Turgut adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan şüpheliler Uğur Turgut ve Emre Sayar tutuklandı.
Firmada 1 yıldır süt alım sorumlusu olarak çalıştığı öğrenilen Uğur Turgut, Emre Sayar'a dezenfektan dolu olan tankın içerisine girip banyo yapmasını istediğini, Emre'nin de içerisine girip banyo yaptığını ve bu anları kaydettiğini anlattı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı üzerine çalışma başlatan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri videonun çekildiği firmada denetimlerde bulunarak firmanın faaliyeti son verdi. Firmaya, insan sağlığını riske atan durumlardan dolayı faaliyetten men edilerek, 13 bin 934 lira idari para cezası uygulandı.
UĞUR TURGUT İFADESİ NASIL?
Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre; Uğur Turgut çekimi şaka amaçlı yaptıklarını belirterek, 'Kendi aramızda şaka amaçlı bir olaydı. Videoyu sosyal medyada da paylaşmadım. Ben videoyu Tik Tok uygulamasında düzenledim. 1 dakika sonra sildim. Kimse tarafından da izlenmedi. Kimseye de paylaşmadım. Olayın üzerinden 6-7 gün geçmiştir. Teknedeki su ve dezenfektanı video çekiminden sonra rögora döktük' ifadelerini kullandı.