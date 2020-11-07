Uzmanlardan aspirin uyarısı! Aspirin fiyatı ne kadar? Aspirin faydaları nelerdir?

Aspirin fiyatı ne kadar? Aspirin faydaları nelerdir? Koronavirüs vakalarında aspirinin etkisi araştırılırken son günlerde kamuoyunda aspirinin virüse karşı çözüm olduğuna yönelik haberler çıkmaya başladı. Ancak uzmanlardan konuyla ilgili uyarılar geldi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs salgını ile ilgili aspirin kullanımına dikkat çekti.

"KOVİD-19 TANISI KONMADIKÇA ASPİRİN KULLANMAYIN"

Aspirinin koronavirüse kapılmadan öncesi ve sonrasında vereceği zarara değinen Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19'dan korunmak için veya hastalık belirtileri başladığında, PCR testi ile Kovid-19 tanısı konmadıkça kan sulandırıcı olarak aspirin kullanmak risklidir. Çünkü grip geçiriyor olabilirsiniz. Grip geçirirken aspirin kullanmak Reye sendromu daha çok çocuklarda görülen, ancak yetişkinlerde de ortaya çıkabilen tehlikeli bir hastalıktır. " dedi.