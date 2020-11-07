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    • 07.11.2020 22:45
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    Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

    Son dakika haberi.. Başkan , Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi gerektiğini belirterek, Azerbaycan'ın karşı harekatının kendi topraklarıyla sınırlı olduğunu belirtti.

    AA
    Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

    Son dakika haberine göre, Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye- ilişkileri ile başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi gerektiğini belirterek, Azerbaycan'ın karşı harekatının kendi topraklarıyla sınırlı olduğunu ifade etti.

    Ermenistan yönetiminin aklıselim ile müzakere masasına oturmaya ikna edilmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ihtilafın kalıcı bir çözümle sona erdirilmesinin ve bölgenin istikrara kavuşmasının kilit önemde olduğunu vurguladı.

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