ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre 290 delegeye ulaşan Joe Biden ülkenin yeni başkanı seçildi. Peki Joe Biden'ın seçilmesi Türkiye ile ABD ilişkililerini nasıl etkiler? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Seçimi Donal Trump kazansaydı F-35'leri Türkiye'nin alabileceğini ifade eden Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

"TÜRKİYE F-35'LERİ ALACAKTI"

Caşın, "Sayın Trump kazansaydı Türkiye - ABD ilişkileri ustalık dönemine girecek ustalık dönemine girilecek ve çok daha iyi ilişkiler olacaktı. Türkiye F-35'leri dahil alabilecekti" sözleri dikkat çekti.