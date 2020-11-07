Bin yıldır vatanımızın bekası için canını esirgemeyen şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.



Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmada olduğu gibi, 2053 vizyonunda da Kahramanmaraş'ı en önde görmek istiyorum.



Bir asır önceki gibi bizi yok etmek istedikleri Anadolu topraklarından yeni bir şahlanışla dünyaya barış ve huzur getirecek bir mücadelenin içindeyiz.



Milletimiz bu tarihi sürecin sorumluluğunu son 18 yıldır olduğu gibi yine AK Parti'ye vermiştir. Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun en önemli göstergesidir. Kadın üye sayımızın 5 milyon 250 bine ulaşması bu mücadeleye kadınlarımızın da sahip çıktığının göstergesidir.

Gençlik kolları üye sayımızın 1 milyon 240 bine yaklaşması bu mücadeleye gençlerimizin de sahip çıktığının ispatıdır.

Hedefimiz 2023'e kadar her yıl 1 milyon yeni üye ile kervanı menziline ulaştırmaktır.

Büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinin lokomotifliğini, AK Parti'nin Genel Başkanı'ndan mahalle temsilcisine kadar tüm kadroları yapıyor.