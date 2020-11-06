



İlayda Kılınç, disiplin kurulu kararını beklemeden partiden istifa etti. CHP İl Başkanı Yalım Halıcı, "Kendisi partimizden istifa etmiştir. Disiplin süreci şimdilik askıya alındı. Partimize tekrar üye olmak isterse süreç kaldığı yerden devam eder" dedi.

