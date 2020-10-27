





İşte dünkü haberin ayrıntıları;





CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, bugün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi öncesi rezil bir paylaşımda bulundu. Kılınç'ın "Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim" cümleleriyle başlayan ve galiz küfürlerle devam eden ifadelerini kullandığı paylaşımı büyük tepki çekti.









Kılınç'a tepkiler peş peşe gelmiş kendi partisi dahil birçok parti ve siyasi tarafından kınanmıştı...



AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu "Ey CHP başkan yardımcısı makamı verdiğiniz şu şeylerinize bir ayar verin. O pis holigan ağzı ile Trabzon'u lekelerim sanmasın" dedi.











Avukat Mücahit Birinci: "Trabzon'lu hemşehrilerime dil uzatmak kimsenin hakkı da, haddi de değildir!"

CHP Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı: "İlayda Kılınç hakkında yarın itibariyle disiplin soruşturulması başlatılacaktır. CHP Isparta İl Başkanlığı olarak kabul edilemez bu üsluba ilişkin herkesten özür diliyoruz"





