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    • 06.11.2020 16:29
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    'da gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelilerinden biri tutuklandı

    Son dakika haberi... 'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve uyruklu 17 zanlıdan biri tutuklandı.

    AA
    Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a darbe!

    'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve uyruklu 17 zanlıdan biri tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'unun daha işlemleri tamamlandı.

    Zanlılardan 8'inin sınır dışı edilmesine karar verildi. Adliyeye sevk edilen bir şüpheli ise tutuklandı.

    Bir şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Atakum ve İlkadım ilçelerinde 30 Ekim'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 16, Suriyeli bir kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 7'si sınır dışı edilmişti.

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    Haberler Güncel Samsun'da gözaltına alınan yabancı uyruklu DEAŞ şüphelilerinden biri tutuklandı