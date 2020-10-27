CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, Fenerbahçe- Trabzonspor derbisi öncesi Twitter'da ağır hakaret içeren paylaşım paylaştı.
'Trabzon şehri yer yüzünden silinsin' yazılı fotoğrafı paylaşarak, 'Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim. Sana şehir diyenin...' şeklinde ifadeler kullandı. Paylaşım çok sayıda tepki aldı.
CHP İl Başkanı Yalım Halıcı, Kılınç'ın "Kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini" açıkladı.
Kılınç, Trabzonlular'dan ve Trabzonspor'dan özür diledi.