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    • Güncel
    • 27.10.2020 Gazete
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    hakkında rezil paylaşımda bulunan ’li için ihraç süreci başlatıldı

    'li , Fenerbahçe- derbisi öncesi Twitter’da cirit attı. ’a yönelik ağır hakaretler yazdı. “ enkazını göreyim. Sana şehir diyeni...” şeklinde rezil ifadeler kullandı. Her kesimden tepki aldı. Kılınç için ihraç süreci başlatıldı

    CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı , Fenerbahçe- derbisi öncesi Twitter'da ağır hakaret içeren paylaşım paylaştı.

    ' şehri yer yüzünden silinsin' yazılı fotoğrafı paylaşarak, ', enkazını göreyim. Sana şehir diyenin...' şeklinde ifadeler kullandı. Paylaşım çok sayıda tepki aldı.



    İl Başkanı Yalım Halıcı, Kılınç'ın "Kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini" açıkladı.

    Kılınç, Trabzonlular'dan ve Trabzonspor'dan özür diledi.

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    Haberler Güncel Trabzon hakkında rezil paylaşımda bulunan CHP’li İlayda Kılınç için ihraç süreci başlatıldı