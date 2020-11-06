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    • 06.11.2020 17:27
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    Adana'da 218 sitesine erişim engeli

    Adana İl Jandarma Komutanlığı, üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 218 internet sitesine erişim engeli kararı aldırıldığını açıkladı.

    AA
    218 internet sitesine erişim engeli!

    Komutanlıktan yapılan açıklamada, üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 2020 yılının ilk 10 ayında, 170 kaçak bahis, 40 fuhuş, 2 dolandırıcılık ve 6 terör örgütü /'yı övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen internet sitesine mahkeme ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca erişim engeli kararı alındığını bildirdi.

    Açıklamada, internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 10 zanlı ve sosyal medya hesaplarından Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türkiye Cumhurbaşkanı 'a hakaret eden, uyuşturucu madde kullanılmasını özendiren 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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    Haberler Güncel Adana'da 218 internet sitesine erişim engeli