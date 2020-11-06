Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da salgınla mücadele toplantısı gerçekleştirildiğini aktardı.

Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yapılan toplantıya bakan yardımcıları, genel müdürler, il sağlık müdürü ve saha koordinatörlerinin katıldığını belirterek, "Salgının seyri, artan risk ve yeni hasta yüküne karşı yapılacaklar ele alındı." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, toplantıdan fotoğraf da yer aldı.





İSTANBUL SALGINLA MÜCADELE TOPLANTISI: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yapılan toplantıya bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, il sağlık müdürümüz ve saha koordinatörlerimiz katıldı. Salgının seyri, artan risk ve yeni hasta yüküne karşı yapılacaklar ele alındı. pic.twitter.com/e3Abll0CuV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 6, 2020



