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    • 06.11.2020 22:26
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    başkanlığında 'da salgınla mücadele toplantısı yapıldı

    başkanlığında gerçekleştirilen salgınla mücadele toplantısında salgının seyri, artan risk ve yeni hasta yüküne karşı yapılacaklar ele alındı.

    AA
    İstanbul'da salgınla mücadele toplantısı

    , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'da salgınla mücadele toplantısı gerçekleştirildiğini aktardı.

    Koca, ve yapılan toplantıya bakan yardımcıları, genel müdürler, il sağlık müdürü ve saha koordinatörlerinin katıldığını belirterek, "Salgının seyri, artan risk ve yeni hasta yüküne karşı yapılacaklar ele alındı." ifadesini kullandı.

    Paylaşımda, toplantıdan fotoğraf da yer aldı.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da salgınla mücadele toplantısı yapıldı