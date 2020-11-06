Şadi Yazıcı, "30 bin metre karelik bir alan rezerv alan ilan etmişiz. 40 yıllık davalık yeri çözüyoruz. Siz burada 'Hayır' oyu veriyorsunuz. Ondan sonra da komik bir şekilde 'Deprem için ne yaptın?' diye soruyorsunuz. Burada da gelip ondan sonra bize de hesap sormaya kalkıyorsunuz. Buyurun, o evlerin hepsi 40 yıllık bina, hepsi yıkılacak bina, insan bunun için bile sadece şurada evet verir" dedi.