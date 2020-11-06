İzmir'de 6.9 büyüklüğündeki depremde 114 kişinin ölümüne yol açan binaların müteahhitlerinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli adliyeye çıkarıldı. Yağcıoğlu sahibi Ş.A ile O.A., Cumhuriyet Sitesi sorumlusu E.İ., Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market sahibi R.Y. ve M.Y. ile sorumlu N.B., Emrah Apartmanı sorumlusu T.A., Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D. ve Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö.'nün ifadelerinde, "Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık. Eksik ya da yanlış malzeme kullanmadık" dedikleri ortaya çıktı. Hakim karşısına çıkartılan Ş.A, O.A, M.Y, N.B, T.A, Ç.D. ile H.H.Ö tutuklandı. R.Y ve E.İ ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FAY YASASI ÇIKIYOR
Türkiye'nin bir daha İzmir'deki benzeri acılar yaşamaması için tarihi bir adım atılıyor. Çıkarılacak olan "Fay yasası" ile Türkiye'deki tüm fay hatları tek tek incelenecek. Özelliklerine göre fay zonu ve çevresindeki alanlar yapılaşmaya kapatılacak.
7 ZANLI TUTUKLANDI
Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A., "Kolonları kaydıranlar sorumlu" diyerek kurtulmaya çalıştı. Ancak tutuklandı.