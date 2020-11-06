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    • Güncel
    • 06.11.2020 Gazete
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    de yerle bir olan binaların müteahhitleri hakim karşısında! 7 zanlı tutuklandı

    'de 6.9 büyüklüğündeki de 114 kişinin ölümüne yol açan binaların müteahhitlerinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli adliyeye çıkarıldı. Yerle bir olan binaların müteahhitleri, “Biz o zamanın şartlarına göre yaptık” yalanına sığındı.

    İzmir'de 6.9 büyüklüğündeki de 114 kişinin ölümüne yol açan binaların müteahhitlerinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli adliyeye çıkarıldı. Yağcıoğlu sahibi Ş.A ile O.A., Cumhuriyet Sitesi sorumlusu E.İ., Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market sahibi R.Y. ve M.Y. ile sorumlu N.B., Emrah Apartmanı sorumlusu T.A., Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D. ve Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö.'nün ifadelerinde, "Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık. Eksik ya da yanlış malzeme kullanmadık" dedikleri ortaya çıktı. Hakim karşısına çıkartılan Ş.A, O.A, M.Y, N.B, T.A, Ç.D. ile H.H.Ö tutuklandı. R.Y ve E.İ ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    FAY YASASI ÇIKIYOR
    'nin bir daha 'deki benzeri acılar yaşamaması için tarihi bir adım atılıyor. Çıkarılacak olan "Fay yasası" ile Türkiye'deki tüm fay hatları tek tek incelenecek. Özelliklerine göre fay zonu ve çevresindeki alanlar yapılaşmaya kapatılacak.

    7 ZANLI TUTUKLANDI
    Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A., "Kolonları kaydıranlar sorumlu" diyerek kurtulmaya çalıştı. Ancak tutuklandı.

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    Haberler Güncel Depremde yerle bir olan binaların müteahhitleri hakim karşısında! 7 zanlı tutuklandı