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    • 06.11.2020 08:46
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    'de Türk gemilerini izleyen Fransız fırkateyni 'ye 'dan tepki: Boşuna izleme cep telefonundan da görebilirsin

    'nin 'deki doğal kaynak çalışmalarının en çok rahatsız ettiği ülkelerden biri . Fransa'nın isimli fırkateyni Akdeniz'de araştırma yapan Türk gemilerini 3 aydır sürekli izliyor. Bu duruma 'dan zihni sinir bir tepki geldi. Türk yetkililer "Boşuna izlemeyin gemilerin yerini cep telefonundan da görebilirsiniz" dedi.

    Türk gemileri izleyen Fransa'ya Ankara'dan zeki cevap

    Güvenlik kaynakları Fransız haber ajansı AFP'nin 30 Ekim'de "Fransız firkateyni La Fayette, Türk araştırma ve savaş gemilerini üç aydır yakından izliyor" içerikli bir haber yayınladığına dikkat çekti.

    "YAKIN TAKİBE GEREK YOK"
    Ajansın haberinde, Fransa'nın bu tutumuyla AB'nin Türkiye'ye karşı ortak bir tutum içinde olduğuna dair mesaj vermek istediği öne sürüldü. Hürriyet'e bilgi veren güvenlik kaynakları, Türkiye'nin kendi deniz yetki sahaları içerisinde uluslararası hukuka uygun olarak bilimsel ve teknik bir araştırma faaliyeti yürüttüğünü, bölgenin NAVTEX (denizcilere uyarı) duyuruları ile ilan edildiğini vurgulayıp şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu faaliyete ilişkin tüm bilgiler dost ve müttefik ülkeler ile araştırma sahası yakınındaki gemilerle paylaşılarak harekât tamamen şeffaf olarak icra edilmektedir. Yakın takibe gerek yok.

    "CEP TELEFONLARINDAN KOLAYLIKLA İZLEYEBİLİR"
    Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) olan her gemi ve ilgili internet sitelerini takip eden herkes bu faaliyetleri cep telefonlarından bile kolaylıkla izleyebilir. Daha önce Fransız Courbet firkateyni ile TCG Oruç Reis arasında Orta Akdeniz'de yaşanan olayda ortaya atılan ve gerçekle bağdaşmadığı NATO'da ispat edilen asılsız iddiaların bir kez daha bu haberde gündeme getirilmesi de algı yaratmaya yönelik politik amaçlı bir çalışma."

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