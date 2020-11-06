Güvenlik kaynakları Fransız haber ajansı AFP'nin 30 Ekim'de "Fransız firkateyni La Fayette, Türk araştırma ve savaş gemilerini üç aydır yakından izliyor" içerikli bir haber yayınladığına dikkat çekti.

"YAKIN TAKİBE GEREK YOK"

Ajansın haberinde, Fransa'nın bu tutumuyla AB'nin Türkiye'ye karşı ortak bir tutum içinde olduğuna dair mesaj vermek istediği öne sürüldü. Hürriyet'e bilgi veren güvenlik kaynakları, Türkiye'nin kendi deniz yetki sahaları içerisinde uluslararası hukuka uygun olarak bilimsel ve teknik bir araştırma faaliyeti yürüttüğünü, bölgenin NAVTEX (denizcilere uyarı) duyuruları ile ilan edildiğini vurgulayıp şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu faaliyete ilişkin tüm bilgiler dost ve müttefik ülkeler ile araştırma sahası yakınındaki gemilerle paylaşılarak harekât tamamen şeffaf olarak icra edilmektedir. Yakın takibe gerek yok.