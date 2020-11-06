Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.11.2020 09:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.11.2020 09:25
    ABONE OL

    'da büyük operasyon! 89 kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 89 kişi için gözaltı kararı verdi.

    Ankara'da büyük operasyon! 89 gözaltı kararı

    Cumhuriyet Başsavcılığı, 'cü askerlerin mahrem sorumlusu olduğunu tespit ettiği 89 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
    ndan yapılan yazılı açıklamada, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda 89 kişinin örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanması içerisinde yer aldıklarının tespit edildiği belirtildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 89 şüpheliden 29'unun çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif kamu görevlisi olduğu kaydedildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 37 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Ankara'da büyük operasyon! 89 kişi gözaltına alındı