İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Ekim'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul merkezli 12 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 97 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49'u tutuklanırken 48'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 23 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.







OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DHKP/C'nin "silahlı propaganda birliği", "illegal alan", "direniş meclisi", "halk meclisi", "alan komitesi" ve "mahalle komitesi" gibi sözde yapılanmalarında sorumlu düzeyde oldukları ve tabanın motivasyonunu yükseltmek için sansasyonel eylem arayışı içerisine girdikleri ileri sürülen 120 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Ekim'de İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 97 kişi yakalanmıştı.



