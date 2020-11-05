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    • 05.11.2020 14:45
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    : merkezli 12 ildeki /C u! Gözaltına alınan 97 kişiden 49'u tutuklandı

    haberine göre merkezli 12 ilde, terör örgütü /C'nin sözde yönetici kadrosuna yönelik düzenlenen da gözaltına alınan 97 kişiden 49'u tutuklandı. ekiplerince 'de İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 97 kişi yakalanmıştı.

    AA
    İstanbul merkezli 12 ildeki DHKP/C operasyonu

    Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 'de ekiplerinin İstanbul merkezli 12 ilde düzenlediği eş zamanlı da yakalanan 97 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49'u tutuklanırken 48'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 23 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.



    OPERASYON
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, /C'nin "silahlı propaganda birliği", "illegal alan", "direniş meclisi", "halk meclisi", "alan komitesi" ve "mahalle komitesi" gibi sözde yapılanmalarında sorumlu düzeyde oldukları ve tabanın motivasyonunu yükseltmek için sansasyonel eylem arayışı içerisine girdikleri ileri sürülen 120 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Ekim'de İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 97 kişi yakalanmıştı.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul merkezli 12 ildeki DHKP/C operasyonu! Gözaltına alınan 97 kişiden 49'u tutuklandı