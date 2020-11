YAĞCIOĞLU APARTMANI: 11 can kaybı var. Müteahhit Ş.A. ve fenni mesul O.A. gözaltında. Bodrum katında bulunan soğuk hava deposu bölünerek kömürlük haline getirildi. Yağmur yağdığında suyla doluyor. Su pompayla tahliye ediliyor.











EMRAH: 30 can kaybı var. Müteahit M.U. aranıyor. Fenni mesul T.A. gözaltında. 28 hane 6 işyeri bulunuyor. Bir işyerinde tadilat gerçekleştirildi ancak herhangi bir tahribat yaşanmadı. 2005'te depremde oluşan çatlaklar kapatıldı.









BARIŞ SİTESİ: 10 can kaybı var. Müteahhidi A.İ. hayatta değil. Binanın fenni mesulü E.İ. gözaltında. İlk yıllarda yapı planına uygun olmayacak şekilde bina giriş ve yönü değiştirildi. B, C ve D bloklardaki hasarın altta bulunan otoparktan kaynaklanabileceği belirtiliyor.









DOĞANLAR APARTMANI: 14 can kaybı var. Müteahhid Ç.D. gözaltında. 2018'de yapılan testte 3. dereceden sıvılaşma tespit edildi. Bina sakinleri yenilenmeyi, maliyetin yüksek olmasından dolayı oy çoğunluğu ile reddetti.









RIZA BEY APARTMANI: En çok konuşulan, en acı son dakika haberlerinin geldiği bina... Rızabey apartmanı. İzmir depreminde burada tam 34 can kaybımız var. Müteahhidi H.Ö. gözaltına alındı. 2005'teki depremde bina aşırı sallandı ancak binada oturulmaya devam edildi. Binanın yıkılması, kullanılan malzemeye bağlanıyor.