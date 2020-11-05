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    • 05.11.2020 08:02
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    medyası hakim karşısında

    Yargıtay’dan cezaları bozulan sanıklarının yargılanmalarına yeniden başlandı. Sanıkların le serbest bırakılma talebini reddeden mahkeme duruşmayı 31 Mart’a erteledi.

    FETÖ medyası hakim karşısında
    Fetullahçı Terör Örgütü'nün () medya yapılanmasına ilişkin davada Yargıtay'dan cezaları bozulan 8 sanığın yargılanmasına 25. 'nde yeniden başlandı. Yargıtay'ın cezalarını bozduğu , Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ahmet Memiş, Cemal Azmi Kalyoncu, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Ali Akkuş yeniden hakim karşısına çıktı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıkların, Yargıtay'ın bozma ilamına karşı savunmaları alındı. Sanıklar, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti. Mahkeme heyeti de 8 sanıkla ilgili bozma kararına uyulmasına hükmetti. Duruşmada söz alan sanık Atilla Taş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davadan beraat ettiğini belirterek, bu davadan da beraatine karar verilmesini istedi. Diğer sanıklar da beraatlerini ve haklarındaki tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebini reddetti. Duruşma 31 Mart'a erteledi. FETÖ'nün 15 Temmuz ihaneti sonrası 28 sanık tutuklanmıştı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Cuma Ulus, Mutlu Çölgeçen, Ufuk Şanlı'nın aralarında bulunduğu 12 sanık 2018'de 7.5 yıl, Abdullah Kılıç ve Hanım Büşra Erdal'ın aralarında bulunduğu 11 sanık 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulurken, Yargıtay 16. Ceza Dairesi 16 Mart'ta sanıklardan 17'sinin cezasını onamış, 8 sanığın cezasını bozmuştu.





    ATİLLA TAŞ'IN YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILMADI
    Mahkeme heyeti, sanıkların ayda bir karakola imza verme şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti. Atilla Taş'ın yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması talebini de reddeden heyet, duruşmayı 31 Mart 2021'e erteledi.

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