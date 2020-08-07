Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı? Kahvelerde okey, tavla, kağıt ne zaman serbest olacak?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kahvehanelerde bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Bilindiği üzere Temmuz ayının ortalarında İçişleri Bakanlığı tarafından işletmeler ile ilgili yeni genelge yayımlanmış ve lokanta, restoran, kafe, kıraathane vb. işyerleri için saat kısıtlaması kaldırıldığı duyurulmuştu. Gözler şimdi "Kahvelerde okey, tavla, kağıt ne zaman serbest olacak?" sorusunun yanıtına çevrilmişti.

KAHVELERDE OKEY, TAVLA, KAĞIT NE ZAMAN SERBEST OLACAK?

Kahvehanelerde oyun yasağı halen devam ediyor. Konu hakkında herhangi bir son dakika açıklaması geldiği takdirde haberimizin içerisine anlık olarak eklenecektir.