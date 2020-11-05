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    Son dakika: i ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli mahkemeye sevk edildi

    6.6’lık ’de gerçekleşen de yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerinin de aralarında bulunduğu 9 kişinin savcılık sorguları tamamlandı. 9 şüpheli ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan ’ne sevk edildi.

    Sabah

    'de gerçekleşen 6.6'lık sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.


    Depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerinin de aralarında bulunduğu 9 kişinin emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.



    9 ŞÜPHELİ İZMİR NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE SEVK EDİLDİ
    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında savcılık sorguları tamamlanan 9 şüpheli, 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 'ne sevk edildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İzmir depremi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli mahkemeye sevk edildi