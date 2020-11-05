İzmir'de gerçekleşen 6.6'lık deprem sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.





Depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerinin de aralarında bulunduğu 9 kişinin emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.







9 ŞÜPHELİ İZMİR NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE SEVK EDİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında savcılık sorguları tamamlanan 9 şüpheli, 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



