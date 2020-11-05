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    • 05.11.2020 17:33
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    'te 100 kilo ele geçirildi

    'te bir adrese operasyon yapan polis ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 100 kilogram ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

    İHA
    Hepsi ele geçirildi! Tam 1 milyon TL değerinde...
    İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ticareti yaptığından şüphelendiği bir çeteyi takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda çetenin, 'te bir iş merkezinin 2'inci katındaki daireyi kiraladıklarını tespit edildi. Polis adrese baskın yaptı.

    Baskın sırasında bir şüpheli otomobille kaçmaya çalıştı. Polisle şüpheli arasında D-100 Karayolu'nda yaşanan kovalamacada şüpheli İ.Ö. yakalandı. Ekiplerin dairede yaptığı aramada, 100 kilogram işlenmemiş, 3 kilogram işlenmiş , 1 adet hassas terazi ve bir adet paketlemede kullanılan pres makinesi ele geçirildi. Olay yerine hassas burunlu narkotik köpeği istendi. Bölgeye gelen hassas burunlu köpeğin şüphelinin kullandığı otomobil üzerinde yaptığı aramada kullanılmaya hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.
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    Haberler Güncel Pendik'te 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi