



*Belediyenin önüne Atatürk'ün atın üzerinde şahlanan heykelini dikin. Önceki heykel yere bakar gibi, bir de yeni konan heykele bu gün baktım sanki benzemiyor gibi. Atlı heykelini istiyoruz. Atamızın heykeli çok güzel olmalı.

*Halikarnas balıkçısına benzemiş

*Yok artık

*Benzemiyor ve kesinlikle ışık saçan daha güzel duruşu olan bir heykel olmalı.

