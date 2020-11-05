Açıköğretim sınav tarihleri: ATA AÖF, Anadolu Üniversitesi, AUZEF sınavları ne zaman yapılacak?

ATA AÖF, Anadolu Üniversitesi, AUZEF öğrencileri sınavlara hangi tarihlerde gireceğini merakla arama motorları üzerinden araştırıyordu. Beklenen haber geldi ve üniversitelerden konuyla ilgili duyuru yayınlandı. Peki açıköğretim sınav tarihleri ne zaman? ATA AÖF, Anadolu Üniversitesi, AUZEF sınavları hangi tarihlerde gerçekleşecek? Binlerce açıköğretim öğrencisinin merak ettiği bilgileri derledik.
2020 YILI AUZEF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI!
İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan duyuruda vize sınavlarının online olarak yapılacağına yer verildi. Sınav duyurusu şu şekilde: "
"Güz Dönemi Ara (Vize) sınavları 21 Kasım 2020 saat 06:00'da başlayıp 29 Kasım 2020 saat 23:59'da sona erecektir. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi Ara (Vize) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.
Çevrimiçi (online) sınavlarınıza cep telefonlarınızdan giriş yapmak yerine bilgisayarlarınızdan giriş yapmayı tercih etmeniz ve toplamda 9 günlük sınav tamamlama süresi bulunduğundan dolayı sınavlarınızı zamana yaymanız akademik başarınızın yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir.
Öğrencilerimizden, çevrimiçi(online) sınavların başladığı ilk gün ilk saatlerde ve son günlerde sınav sisteminde yoğunluk olabileceğini göz önünde bulundurmalarını, sınavlarına girmek için diğer zaman dilimlerini tercih etmelerini önemle rica ediyoruz. Not: Vize sınavının başarıya katkısının ne olacağı, final sınavının yöntemi belli olduktan sonra açıklanacaktır."
2020 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SINAV TARİHLERİ
Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları da online olarak yapılacak. Vize sınavları için yayımlanan duyuruda "Anadolu Üniversitesi Senatosunun 06/10/2020 tarih ve 16 sayılı kararı gereği 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır." dedi. Sınavlar 12 Aralık günü başlayacak.
2020 ATA-AÖF SINAV TARİHLERİ
Atatürk Üniversitesi arafından yayımlanan duyuruda AÖF sınavları ile ilgili olarak "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Vize (Ara) Sınavı 16-22 Kasım 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Final sınavının ne zaman ve nasıl yapılacağı ilerleyen günlerde duyurulacaktır." denildi.