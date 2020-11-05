Açıköğretim sınav tarihleri: ATA AÖF, Anadolu Üniversitesi, AUZEF sınavları ne zaman yapılacak?

2020 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SINAV TARİHLERİ



Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları da online olarak yapılacak. Vize sınavları için yayımlanan duyuruda "Anadolu Üniversitesi Senatosunun 06/10/2020 tarih ve 16 sayılı kararı gereği 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır." dedi. Sınavlar 12 Aralık günü başlayacak.



2020 ATA-AÖF SINAV TARİHLERİ



Atatürk Üniversitesi arafından yayımlanan duyuruda AÖF sınavları ile ilgili olarak "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Vize (Ara) Sınavı 16-22 Kasım 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Final sınavının ne zaman ve nasıl yapılacağı ilerleyen günlerde duyurulacaktır." denildi.



