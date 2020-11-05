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    • 05.11.2020 13:16
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    'de sonrası yıkılan binaları hedef alan lar yakalandı

    haberine göre 'deki de yıkılan ve hasar gören binalar, ların hedefi haline geldi. Birçok şüpheli, hırsızlık yaparken ya da yapmaya teşebbüs ederken vatandaş ve güvenlik güçlerince yakalandı.

    DHA
    Enkaz hırsızları yakalandı

    'nde, 'in Seferihisar ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde çöken binaların enkazlarının altında kalanlar için seferberlik yürütüldü.

    Herkesin seferber olduğu o anlarda, bazı art niyetli kişiler lık için deprem bölgesini, hedef haline getirdi. Birçok şüpheli hırsızlık yaparken ya da yapmaya teşebbüs ederken vatandaş ve güvenlik güçlerince yakalandı.



    Polis ekiplerinin, hasar gördüğü için boşaltılan binalar ve kurulan çadır kentler önündeki önlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel İzmir'de deprem sonrası yıkılan binaları hedef alan hırsızlar yakalandı