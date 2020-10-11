Bu sırada yakındaki kapısı açık bir depodaki içki şişelerini gören polis ekipleri şüphelendi. Şüphe üzerine depoda yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır halde toplam 2 bin 500 şişe sahte rakı ve votka ile bidonlar içeresinde toplam 3,5 ton içki yapımında kullanılan sıvı maddeler ele geçirdi. Sahte içkilerin ele geçirildiği deponun sorumlusu Süleyman Ö. gözaltına alındı.

BÜFEDE, 1 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ