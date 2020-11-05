



AYNI ŞİRKETE AİT FARKLI ARAÇLARLA GEÇİŞ YAPILMIŞ

Konuyla ilgili incelemede bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü ise bahse konu olan geçişlere dair verilen bilgilerin, aynı şirkete ait farklı araçlar olduğu, tek gün içerisinde birden fazla kez aynı yönde geçiş yaptıkları ve tek yön ücreti alındığının tespit edildiğini açıkladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ücretlerinin yalnızca Avrupa - Asya yönünde geçişlerde alındığına da dikkat çeken kurum, başka bir uygulamanın ise söz konusu olamayacağının altını çizdi.