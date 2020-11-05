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    • 05.11.2020 17:18
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    Son dakika: 'da operasyonu! 1 şüpheli gözaltına alındı

    Son dakika haberi... 'da düzenlenen operasyonda bir miktar bonzai ve üretiminde kullanılan hammaddeler ile çeşitli malzemeler ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında başka bir şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

    AA
    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

    İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te bir adreste uyuşturucu madde üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu adrese baskın yapan ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı.

    Adreste yapılan aramada, bir miktar bonzai ile yapımında kullanılan bir miktar damiana çayı, presleme makinesi, hassas terazi ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Ayrıca özel eğitimli köpekle şüphelinin aracında yapılan aramada da yine bir miktar uyuşturucu madde bulundu.



    Operasyon kapsamında başka bir şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 1 şüpheli gözaltına alındı