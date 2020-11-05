Deprem mi oldu? AFAD Kandilli son depremler listesi! İstanbul İzmir son depremler!

İstanbul İzmir son depremler listesi! AFAD Kandilli son depremler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Deprem mi oldu sorusuna yanı aranıyor. Marmara Bölgesi'nde son günlerde peş peşe gelen depremlerin ardından AFAD Kandilli son depremler listesi merak ediliyor.
AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.11.05 10:01:52 37.9067 26.6698 5.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.05 09:55:41 37.8083 26.7700 7.1 -.- 2.3 2.3 EGE DENIZI REVIZE01 (2020.11.05 09:55:41)
2020.11.05 09:47:03 37.8517 26.5002 10.3 -.- 3.4 3.5 SISAM ADASI (EGE DENIZI) REVIZE02 (2020.11.05 09:47:03)
2020.11.05 09:43:44 37.8475 26.8482 3.9 -.- 2.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.05 09:28:26 36.2423 30.5187 9.1 -.- 2.3 -.- MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2020.11.05 09:05:29 37.9002 26.9803 6.9 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.05 08:46:44 40.8522 28.2833 5.0 -.- 3.7 3.7 MARMARA DENIZI REVIZE01 (2020.11.05 08:46:45)
2020.11.05 08:26:53 37.8683 26.9497 9.2 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.05 08:20:41 37.8350 26.5825 5.0 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.05 08:19:02 37.8572 26.8137 3.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.05 08:17:02 37.9040 26.9087 11.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.05 08:15:38 37.8680 26.9085 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.05 08:12:41 39.3127 28.1945 11.1 -.- 2.4 -.- KOCASINAN-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2020.11.05 08:02:01 39.9413 42.5783 6.1 -.- 2.3 -.- KAYALIBOGAZ-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2020.11.05 08:00:38 37.8902 26.9400 5.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.05 07:56:41 37.8153 26.6742 11.8 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.05 07:52:30 37.7168 27.0302 7.4 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.05 07:43:39 37.8822 26.9547 8.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.05 07:35:01 37.6997 27.0527 5.0 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.05 07:34:22 37.7055 27.0582 1.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.05 07:31:07 37.8422 27.2932 5.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2020.11.05 07:28:22 37.8737 26.9353 5.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.05 07:27:37 37.8123 26.7445 6.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.05 07:20:31 38.0935 26.2297 5.6 -.- 2.1 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
MARMARA DEPREMİ İÇİN TSUNAMİ UYARISI
Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş, olası Marmara depreminden sonra tsunami olabileceğini ve dalgaların yaklaşık 200 metre içeriye girebileceğini söyledi.
İzmir Seferihisar açıklarındaki depremin hemen ardından bir ekip eşliğinde planlama yaparak tsunaminin oluştuğu alana gittiklerini belirten Ergin Ulutaş, "İlk gittiğimiz yerlerden biri Akarca civarıydı. Çünkü ilk başta telefon görüşmelerimizde orada tsunaminin daha etkili olduğunu duyduk. Burada tsunaminin yaklaşık 300- 350 metrelere kadar içeriye girdiği alanları gördük. Ancak bu bizim ilksel gözlem ve ölçümlerimizdi. Tüm hat detaylı incelendiğinde tabii bu rakamın biraz daha üst değerlere çıkacağını düşünüyorum. Ben 300 metre içeriye su girdiğini, su basması yaşandığını gördüm. Yani dalga küçük dahi olsa, oraya kadar ulaştığını söyleyebilirim" dedi.
BİR EVDE SU SEVİYESİNİ 1.90 ÖLÇTÜM'
Kıyıya en yakın evlerde ölçüm yaptığını açıklayan Ulutaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ben kıyıya yakın bir evde su basması sonucu yükselen su seviyesini 1.90 metre olarak ölçtüm. Kıyıya en yakın evde ölçtüm bu değeri. Onun haricindeki kıyı çizgisine paralel olan hatlarda ise 1 metre civarında ölçümler yaptım. Bu oldukça yüksek bir değer binalara zarar verebilmek için. Her kırık sonrasında tsunamiler oluşabilir deniz tabanında ama bunların boyutları farklıdır.
Biz bunu 3 parçaya ayırıyoruz. Normal faylanmalı depremler diyoruz. Yani bloklardan biri düşüyor. Bu Sisam Adası'nda olan ve bizi de etkileyen depremin türü de böyle bir tür. Bu depremin oluş mekanizması normal faylanma yani bloklardan biri düştü, düşen kısma su geldi. Bu geri çekilme de zaten kıyıda görülüyor. Geri çekildikten sonra tekrar dalgalar geliyor ve su basması şeklinde içeri doğru giriyor."