Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.11.2020 13:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.11.2020 14:00
    ABONE OL

    SON DAKİKA: den 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Keskin Gezgin'in son yolculuğuna uğurlandı

    Son dakika haberine göre, İzmir'deki de 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in annesi Fidan Keskin Gezgin'in cenazesi toprağa verildi. Atakan Gezgin de annesinin tabutuna dokunarak, "Hoşçakal" dedi.

    AA


    İzmir'deki depremde 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in annesi Fidan Keskin Gezgin'in cenazesi toprağa verildi.

    Rıza Bey Apartmanı'nda kurtarılan Ayda'dan sonra cesedine ulaşılan Fidan Keskin Gezgin'in cenazesi, ailesi tarafından Mezarlıklar Müdürlüğü'nden alındı.

    Gezgin'in cenazesi, Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

    Cenazeye Gezgin'in eşi Uğur ve oğlu Atakan Gezgin'in yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Gezgin'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Taziyeleri kabul eden Uğur Gezgin, cenaze boyunca elini tuttuğu oğluna namazın sonunda, "Oğlum annene hoşçakal de" ifadesini kullandı.

    Atakan Gezgin de annesinin tabutuna dokunarak, "Hoşçakal" dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Keskin Gezgin'in son yolculuğuna uğurlandı