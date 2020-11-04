Berber ve kuaförler hafta sonu açık mı? Berber kuaför hafta sonu çalışma saatleri nasıl?

Berber kuaför hafta sonu çalışma saatleri nasıl? Berber ve kuaförler hafta sonu açık mı? Berber kuaför gibi yerlerin çalışmasında düzenlemeye gidildi. Koronavirüs vaka artış hızında yükseliş yaşanmasıyla birlikte berber ve kuaförlerin hafta sonu hizmet verip vermeyeceği merak edilmeye başlandı.
BERBER KUAFÖRLER HAFTA SONU AÇIK MI?
Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar yeri ve market gibi yerlerde denetimler arttırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, internet kafa, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonunda hizmetler saat 22.00'de sona erecektir.
İSTANBUL İÇİN YENİ KARAR YOLDA
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sanayi sektörü çalışanları için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için toplandı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında video konferans yöntemi ile bir araya geldi.
Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili yapılan çalışmaların yanı sıra sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemleri değerlendirilecek.
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınacak kararların, saat 14.00'te İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılacak basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.
Yerlikaya, kamuda esnek çalışmaya geçilmesinin ardından bir süredir özel sektör ve sanayi kuruluşlarıyla da çeşitli görüşmeler yürütüyordu.