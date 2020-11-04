Berber ve kuaförler hafta sonu açık mı? Berber kuaför hafta sonu çalışma saatleri nasıl?

Berber kuaför hafta sonu çalışma saatleri nasıl? Berber ve kuaförler hafta sonu açık mı? Berber kuaför gibi yerlerin çalışmasında düzenlemeye gidildi. Koronavirüs vaka artış hızında yükseliş yaşanmasıyla birlikte berber ve kuaförlerin hafta sonu hizmet verip vermeyeceği merak edilmeye başlandı.

BERBER KUAFÖRLER HAFTA SONU AÇIK MI?

Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar yeri ve market gibi yerlerde denetimler arttırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, internet kafa, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonunda hizmetler saat 22.00'de sona erecektir.