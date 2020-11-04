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    • 04.11.2020 15:49
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    Meclis önünde ve provokasyonu! Korona nedeniyle ziyaretçi kabul edilmeyen 'ye DİSK üyelerini zorla sokmak istediler

    DİSK üyelerinin önünde yapacağı eyleme, koronavirüs tedbirleri kapsamında izin verilmedi. Bazı ve 'li milletvekillerinin grubu içeriye almak istemesi üzerine meclis önünde arbede yaşandı. DİSK Genel Başkanı 'nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin girişine izin verilmesinin ardından gerginlik sona erdi. Diğer DİSK üyeleri, polis tarafından uzaklaştırıldı.

    AA
    Meclis önünde CHP ve HDP provokasyonu!

    'de görüşülen esnek çalışma düzenlemesini protesto eden bir grup Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK üyesi, Dikmen kapısı önünde eylem yapmak istedi.

    CHP VE HDP VEKİLLERİ İÇERİ ALMAYA ÇALIŞTI
    Basın açıklaması gerçekleştirmek isteyen gruba, koronavirüs tedbirleri kapsamında izin verilmedi. Bu gelişme üzerine ve 'li milletvekilleri grubu içeri sokmak istedi. Ancak milletvekilleri dışındakilerin Meclis'e girmesine izin verilmeyince, içeriye girmek isteyen grup ile polis arasında arbede çıktı.

    POLİS TARAFINDAN UZAKLAŞTIRILDILAR
    DİSK Genel Başkanı 'nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin girişine izin verilmesinin ardından gerginlik sona erdi. Diğer DİSK üyeleri, polis tarafından uzaklaştırıldı.

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    Haberler Güncel Meclis önünde CHP ve HDP provokasyonu! Korona nedeniyle ziyaretçi kabul edilmeyen TBMM'ye DİSK üyelerini zorla sokmak istediler