Kanye West kimdir? ABD başkan adayı olan şarkıcı Kanye West kaç oy aldı?

Kanye West kimdir? ABD başkan adayı Kanye West kaç oy aldı? Ünlü şarkıcı Kanye West sık sık politik çıkışlar yaparak gündeme geliyordu. Ünlü rapçi ABD başkanlığına da adaylığını koymuştu. Seçime bağımsız olarak katılan Kanye West'in kaç oy aldığı belli oldu. Kanye West'in en yüksek oy aldığı eyalet ise Tennessee oldu.

KANYE WEST KİMDİR?

West, 2002 yılında albüm anlaşması yaptıktan hemen sonra son derece ciddi bir trafik kazası geçirdi ve bu kaza sonucu çenesi parçalandı. Fakat West, verdiği sözü tutarak henüz daha tam iyileşmemişken hit şarkısı "Through the Wire"ı kaydetti. Kısa sürede kendisini toparladı ve 2004 yılında ilk albümü olan "The College Dropout" u yayınladı. Bunun arkasından ön plana çıkan "Slow Jamz" single'ının yapımında Twista ve Jamie Fox'un yardım etti.