Kanye West kimdir? ABD başkan adayı olan şarkıcı Kanye West kaç oy aldı?

Kanye West kimdir? ABD başkan adayı Kanye West kaç oy aldı? Ünlü şarkıcı Kanye West sık sık politik çıkışlar yaparak gündeme geliyordu. Ünlü rapçi ABD başkanlığına da adaylığını koymuştu. Seçime bağımsız olarak katılan Kanye West'in kaç oy aldığı belli oldu. Kanye West'in en yüksek oy aldığı eyalet ise Tennessee oldu.
KANYE WEST KİMDİR?
West, 2002 yılında albüm anlaşması yaptıktan hemen sonra son derece ciddi bir trafik kazası geçirdi ve bu kaza sonucu çenesi parçalandı. Fakat West, verdiği sözü tutarak henüz daha tam iyileşmemişken hit şarkısı "Through the Wire"ı kaydetti. Kısa sürede kendisini toparladı ve 2004 yılında ilk albümü olan "The College Dropout" u yayınladı. Bunun arkasından ön plana çıkan "Slow Jamz" single'ının yapımında Twista ve Jamie Fox'un yardım etti.
2005'de yapılan Grammy Ödül Töreni'nde 10 tane ödüle aday gösterildi. "The College Dropout", "En İyi Rap Albümü" ödülünü alırken, "Jesus Walks", "En İyi Rap Şarkısı" ödülünü West'e getirdi. Bunun dışında Alicia Keys'in seslendirdiği "You Don't Know My Name" parçasıyla "En İyi R&B Şarkısı" ödülünü sanatçıyla paylaştı. 2005'de ikinci albümü olan "Late Registration"ı yayınladı. Albüm listelerde 1 numaraya çıkarak, büyük başarılara imza attı. 2006'da "Yılın Albümü" Grammy Ödülü'nü alırken, 2006 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nden de "En İyi Hip-Hop Şarkıcısı" ödülünün sahibi oldu. Aynı yıl canlı albüm "Late Orchestration: Live at Abbey Road Studios" yayınlandı.
West, 2008 Brit Ödülleri Töreni'nde En İyi Uluslararası Erkek Şarkıcı ödülünün sahibi oldu. Bunların dışında, West, GOOD Music adlı kendi plak şirketine sahip olmaktadır. West'in maskotu ve ticari markası bir oyuncak ayıdır, ve bu oyuncak ayı West'in her üç albümün kapağın üstündedir. Sıkı bir moda takipçisi olan West, Louis Vuitton'ın gönüllü elçisidir aynı zamanda ünlü sanatçı Takashi Murakami'yle anlaşması vardır. Son albümünün tasarımını Takashi Murakami yapmıştır.
KANYE WEST KAÇ OY ALDI?
3 Kasım 2020 ABD başkanlık seçimlerinde yarışan 43 yaşındaki ABD'li ünlü rapçi Kanye West şimdiye kadar yaklaşık 50 bin oy aldı. Kanye West'in en yüksek oy aldığı eyalet ise Tennessee oldu. Kanye West, söz konusu eyalette 10 bin oy alarak oyların yüzde 0,3'ünü aldı.
West, Tennessee eyaletinde Anayasa Partisi, Yeşil Parti, Sosyalizm ve Özgürlük Partisi'ni geride bıraktı. Ancak Özgürlük Partisi'nden Jo Jorgensen 19 bin oyla West'i geçti.