Kanye West kimdir? ABD başkan adayı olan şarkıcı Kanye West kaç oy aldı?

2005'de yapılan Grammy Ödül Töreni'nde 10 tane ödüle aday gösterildi. "The College Dropout", "En İyi Rap Albümü" ödülünü alırken, "Jesus Walks", "En İyi Rap Şarkısı" ödülünü West'e getirdi. Bunun dışında Alicia Keys'in seslendirdiği "You Don't Know My Name" parçasıyla "En İyi R&B Şarkısı" ödülünü sanatçıyla paylaştı. 2005'de ikinci albümü olan "Late Registration"ı yayınladı. Albüm listelerde 1 numaraya çıkarak, büyük başarılara imza attı. 2006'da "Yılın Albümü" Grammy Ödülü'nü alırken, 2006 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nden de "En İyi Hip-Hop Şarkıcısı" ödülünün sahibi oldu. Aynı yıl canlı albüm "Late Orchestration: Live at Abbey Road Studios" yayınlandı.

West, 2008 Brit Ödülleri Töreni'nde En İyi Uluslararası Erkek Şarkıcı ödülünün sahibi oldu. Bunların dışında, West, GOOD Music adlı kendi plak şirketine sahip olmaktadır. West'in maskotu ve ticari markası bir oyuncak ayıdır, ve bu oyuncak ayı West'in her üç albümün kapağın üstündedir. Sıkı bir moda takipçisi olan West, Louis Vuitton'ın gönüllü elçisidir aynı zamanda ünlü sanatçı Takashi Murakami'yle anlaşması vardır. Son albümünün tasarımını Takashi Murakami yapmıştır.