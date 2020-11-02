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    • 02.11.2020 18:47
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    Sözcüsü , Başkan Erdoğan'a iftira atarken neden FETÖ'cüleri kaynak gösterdi?

    Sözcüsü , FETÖ'cü hesapların yaptığı kurguyu kaynak göstererek Başkan Erdoğan'ın 'de konvoyunda müzik çaldırdığını iddia etti. Başkan Erdoğan'a eleştiriler yönelten Öztrak'ın iddiasını dayandırdığı görüntülerin iftira şeklinde bir provokasyon olduğu hemen ortaya çıktı. Kurgu video üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef alan Öztrak'ın neden FETÖ'cü hesapları kaynak gösterdiğiyse gizemini koruyor.

    Kukla ve kuklacı ilişkisi...

    FETÖ ile CHP artık bağını gizlemiyor mu? Faik Öztrak neden FETÖ'cüleri kaynak gösterdi? "Başkan Erdoğan'ın konvoyunun müzik çalarak ilerlediği" videonun montaj ve yalan olduğu ortaya çıkmasına rağmen CHP Sözcüsü yalan söylemekte niçin ısrar etti? Haberimizde...

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    Tüm Türkiye, İzmir'de yaşanan depremin acısını yaşarken, CHP'den tepki çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunda müzik çaldırdığını iddia etti. Öztrak'ın açıklamalarını Cumhuriyet gazetesi, "Öztrak'tan Erdoğan'a: Bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor" başlığıyla verdi.

    CHP'li Öztrak'ın iddiasının yalan olduğu çok kısa sürede ortaya çıkarken, kurgu video üzerinden hiç araştırma yapılmadan böyle açıklama yapılmasına sosyal medyada birçok kullanıcı tepki gösterdi.

    İFTİRA FETÖ SENARYOSU!

    CHP'li Faik Öztrak'ın iddiasına delil olarak gösterdiği video, FETÖ'cü sosyal medya hesapları tarafından kurgulanarak paylaşmıştı.

    FETÖ'ye ait bazı hesaplar, Başkan Erdoğan'ın Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına gittiği anlara ait görüntüleri müzik ekleyerek yayına sürmüştü. Ancak kısa süre sonra o anların haber ajansları tarafından yayınlanan görüntüleri ortaya çıkmıştı.
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    Haberler Güncel CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Başkan Erdoğan'a iftira atarken neden FETÖ'cüleri kaynak gösterdi?