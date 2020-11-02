FETÖ ile CHP artık bağını gizlemiyor mu? Faik Öztrak neden FETÖ'cüleri kaynak gösterdi? "Başkan Erdoğan'ın konvoyunun müzik çalarak ilerlediği" videonun montaj ve yalan olduğu ortaya çıkmasına rağmen CHP Sözcüsü yalan söylemekte niçin ısrar etti? Haberimizde...
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Tüm Türkiye, İzmir'de yaşanan depremin acısını yaşarken, CHP'den tepki çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunda müzik çaldırdığını iddia etti. Öztrak'ın açıklamalarını Cumhuriyet gazetesi, "Öztrak'tan Erdoğan'a: Bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor" başlığıyla verdi.
CHP'li Faik Öztrak'ın iddiasına delil olarak gösterdiği video, FETÖ'cü sosyal medya hesapları tarafından kurgulanarak paylaşmıştı.
FETÖ'ye ait bazı hesaplar, Başkan Erdoğan'ın Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına gittiği anlara ait görüntüleri müzik ekleyerek yayına sürmüştü. Ancak kısa süre sonra o anların haber ajansları tarafından yayınlanan görüntüleri ortaya çıkmıştı.