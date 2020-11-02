FETÖ ile CHP artık bağını gizlemiyor mu? Faik Öztrak neden FETÖ'cüleri kaynak gösterdi? "Başkan Erdoğan'ın konvoyunun müzik çalarak ilerlediği" videonun montaj ve yalan olduğu ortaya çıkmasına rağmen CHP Sözcüsü yalan söylemekte niçin ısrar etti? Haberimizde...

Tüm Türkiye, İzmir'de yaşanan depremin acısını yaşarken, CHP'den tepki çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.