İzmir Seferihisar'da Cuma günü meydana gelen şiddetli deprem Türkiye'yi derin yasa boğarken CHP yine ortak acılar üzerinden provokasyon yapmaya devam ediyor. Deprem bölgesine gelen CHP heyeti incelemelerinin ardından bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında konuşan CHP'li Selin Sayek Böke, yine skandal açıklamalarda bulundu. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hızla hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunun takipçisi olacağız. AFAD çadırlarını kullanabilmeniz için evinizin hasarlı olduğunu belgelemeniz gerekiyor. Belediyelerimizin çadırlarını ise ihtiyaç sahibi olduğunu belirten herkes kullanabilir. Can alan kuralsız rantçı düzen, deprem değil" iftirasında attı.

BÖKE'NİN İFTİRASINA BAKANLIKTAN NET CEVAP!

Böke'nin skandal ifadelerine cevap veren İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, "Böyle bir şey yok! Yalan söylüyor demeyelim de yanlış biliyor diyelim. AFAD 1040 çadır kurdu. (268'i boş, ihtiyacı olan istediği gibi gelir kalır) Kurulumlar AFAD koordinesinde devam ediyor. Lütfen sessiz olun! Arkadaşlarımız enkazın altında canları pahasına çalışıyor!" dedi.

AFAD BAŞKANI DA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP'li Böke'nin skandal açıklamalarına bir tepki de AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan geldi. Güllüoğlu, "Aaah ah enkazlarla mı uğraşalım, bu tür haberlerle mi bilmiyorum. Ne olur yük olmayın, yardımcı olun. İzmir Büyükşehir Belediyesinin de dahil olduğu koordinasyon ile ve eşit şartlarda yardımları ulaştırıyoruz. Hiç bir binaya hasarlı olduğuna dair henüz belge verilmedi" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE ÖZEL SEKTÖRÜ TEHDİT ETMİŞTİ

Geçtiğimiz ay yandaş TV kanalı Halk TV'ye katılan Selin Sayek Böke, özel sektörü tehdit etmişti. Böke, "Özel sektör dediğiniz Türkiye'deki bütün kaynakları rantla yemiş olan beş şirketten bahsediyorum. Ne müzakeresi yapacağız? Müzakere falan yok. Buraya yazacağız 'Bunlar artık kamunundur' diyeceğiz ve devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.