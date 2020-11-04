Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurtdışındaki kaçak yaşayan mensupları arasında bir süredir ekonomik, sosyal hayat ve sözde ahlaki değerler konularında anlaşmazlıklar yaşandığı biliniyordu. Ancak gizli tutulmaya çalışılan bu çatlak bazı FETÖ'cülerin sosyal medya paylaşımları ile ortaya çıktı. İddialara göre, FETÖ grupları arasında FETÖ mensubu bir doktorun 'hipnoz yoluyla ağrıları gideriyorum' diyerek 7 kadına cinsel saldırı, 30 kadına ise muayene sırasında cinsel tacizde bulunduğu iddiası ortaya atıldı.